طالبان تستبدل وزارة المرأة بـ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”

عمان- أعلنت حكومة حركة طالبان اليوم السبت، إلغاء وزارة المرأة واستبدالها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبحسب وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية، أزالت طالبان أمس لافتة وزارة المرأة ووضعت مكانها لافتة أخرى تحمل اسم الوزارة الجديدة، في الوقت الذي تجمعت عاملات بالوزارة مطالبات بإعادتهن للعمل من أجل “إطعام عائلاتهن”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم في حكومة طالبان السماح للمدرسين والطلاب الذكور فقط في المدارس الابتدائية والثانوية بالعودة للمدارس. -(بترا)