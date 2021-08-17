طالبان لـ”الغد”: أولويتنا ترتيب البيت الأفغاني قبل علاقاتنا الدولية

** الحركة: على المجتمع الدولي أن يتفهم واقع المتغيرات في أفغانستان

** الحركة: نسعى لتشكيل حكومة شاملة تتواءم مع الشعب الأفغاني في أقرب وقت

**الحركة تعد خطة شاملة، تهدف لفرض نظام جديد يضم جميع الأطياف في المجتمع الأفغاني بهدف خدمة الشعب “ولا أحد سوى الشعب”

حمزة دعنا

عمان- قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، يوم الثلاثاء، إنه لا توجد قوة على أرض أفغانستان سوى الحركة، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك الواقع الذي تعيشه البلاد حالياً وأن يتفهمه.

وأضاف نعيم، في تصريح خاص لـ”الغد” من الدوحة، أن “الحركة تسعى لتشكيل حكومة شاملة تتواءم مع الشعب الأفغاني في أقرب وقت، لنعيش في أمان بعيدا عن الحروب، التي خاضتها الدولة خلال 40 عاماً.

وبين أن “الحركة تتواصل مع المجتمع الدولي بهدف فرض الأمن والأمان في أفغانستان، لتعود الحياة إلى طبيعتها، خصوصا وأننا نعيش ظروفا استثنائية وطارئة”.

وبين أن “أولوية الحركة في الوقت الراهن تركز على ترتيب البيت الأفغاني الداخلي، لننطلق لاحقا لترتيب علاقاتنا الدولية”.

وأكد نعيم أن الحركة تعد خطة شاملة، تهدف لفرض نظام جديد يضم جميع الاطياف في المجتمع الأفغاني بهدف خدمة الشعب “ولا أحد سوى الشعب”.

وحول المدة المتوقعة لتشكيل الحكومة، قال نعيم إنه سيتم تشكيل حكومة شاملة خلال “مدة وجيزة”.

وكانت حركة طالبان بسطت سيطرتها على معظم أراضي البلاد، ودخلت العاصمة كابول يوم الاثنين الماضي، فيما فرّ الرئيس الأفغاني أشرف غني، خارج البلاد.

لقراءة المزيد :