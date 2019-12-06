طالبة أردنية تفتح أبواب مسجد لإنقاذ زملائها من إطلاق نار في أميركا (فيديو)

واشنطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة أميركية مسلمة من أصول أردنية تفتح أبواب المسجد لإنقاذ زملائها أثناء حادث إطلاق نار وقع الثلاثاء الماضي، بمدرسة أوشكوش ويست الثانوية في ولاية ويسكونسن الأميركية.

ويظهر في الفيديو الطالبة دعاء أحمد وهي متوجهة إلى باب المسجد وتدخل الرمز السري لفتحه لزملائها الهاربين من حادثة الطعن وإطلاق النار، وتبقى في الخارج حتى دخول آخر الهاربين.

ولحظة وقوع الحادثة لم تكن تعرف دعاء ماذا يجري، فشعرت بشيء من القلق، على غرار بقية طلاب المدرسة.

وبتوجيه من المعلمين، بدأ الطلاب في الفرار مذعورين، وحينها سمعت أحد الطلاب وهو يدعو الآخرين للتوجه إلى “مسجد قمر” القريب من المدرسة، لكن المسجد في هذ الفترة عادة ما يكون مغلقا.

هنا تمالكت نفسها وقامت بعمل بطولي، لقد تمكنت من إدخال الرقم السري للمسجد، وبقيت في الخارج حتى ضمنت دخول نحو 100 طالب إلى المسجد.

وقالت دعاء أحمد: “أشعر بالامتنان للغاية لأنني تمكنت من إدخال كلمة السر والسماح لكثير من الأشخاص بالدخول”.

ويقول سعد أحمد والد دعاء: إنه يشعر بالفخر عندما يشاهد الفيديو، “لقد تحلت (أبنتي) برباطة جأش، لا أدري ماذا سيكون رد فعلي في هذا الموقف”.

ودعاء أحمد أميركية مسلمة من أصول أردنية تدرس بمدرسة أوشكوش ويست الثانوية في ولاية ويسكونسين، التي شهدت الثلاثاء، حادث إطلاق نار، بعد إقدام طالب على طعن أحد حراس المدرسة بحسب صحيفة “واشنطن بوست” التي بثت الخبر. (بترا)