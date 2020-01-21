طالبة أردنية تفوز بمسابقة عالمية للرسم

عمان – الغد – حققت طالبة مدارس الرأي، ريتا عرفات الأهدب، من الصف الرابع، انجازاً وطنياً كبيراً بفوزها بالمركز الأول في مسابقة كولجيت العالمية للرسم والتي كانت تحت عنوان “my bright smile 2020”.

وشارك في المسابقة (21) دولة على مستوى العالم و(137) الف طفل وحصلت (ريتا) على المركز الأول من ضمن اثني عشر مركزاً ممثلاً لجميع الدول في العالم، ويعتبر هذا الإنجاز هو الأول من نوعه على مستوى الأردن بأن تفوز إحدى الطالبات بهذه المسابقة العالمية.

وبدوره، هنأ مدير عام المدارس الدكتور محمد أبوعمارة اسرة المدارس بهذا الإنجاز وتم الإعداد لحفل كبير سيكون في بداية الفصل الثاني لتكريم الطفلة المبدعة (ريتا) وقسم التربية الفنية الذي قام برعاية وتطوير هذه الموهبة.