طالبة في الجامعة الألمانية الأردنية تفوز بمسابقة عالمية في التصميم

فاز مشروع الطالبة لين الحمصي من قسم التصميم والتواصل البصري في كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية في الجامعة الألمانية الأردنية بالجائزة البرونزية في مسابقة (WorldStar STUDENT WPO ( العالمية في مجال التصميم عن فئة حفظ الغذاء، وهو عبارة عن مجموعة من تصاميم التغليف وحفظ الغذاء لأوراق الميرامية بطريقة مستدامة لحفظها وتنشيفها للاستعمال اليومي.

وجاءت فكرة تصميم المنتج من خلال مساق (Packaging Design ) وبإشراف المهندسة روان مجذوب لتصميم منتج صديق للبيئة وتحسين تجربة المستخدم من خلال حفظ أوراق الميرمية الطازجة في عبوة مصممة بشكل جميل وقابلة لإعادة الاستخدام وتطيل العمر الافتراضي للميرمية باستخدام قطعة قماش مزودة مع العبوة تعمل على تسريع عملية التجفيف وتحافظ على الميرمية.

يٌشار إلى أن تصميم الطالبة الحمصي حصل سابقا على جائزة ( Arab StarPack ) مما رشحه للمنافسة بالمسابقة العالمية ( WorldStar ) وهي مسابقة جوائز الطلاب وتعود ملكيتها إلى منظمة التغليف العالمية WPO World Packaging Organization) وتستهدف طلبة الجامعات أو الخريجين حول العالم لتقديم مشاريع في مجال التعبئة والتغليف، بما في ذلك التصميم الهيكلي، والتصميم المرئي، وحفظ الغلاف وتسويق المنتج.