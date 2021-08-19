طالبة من “اليرموك” تنشر دراسة علمية حول التنبؤ بمعدل استهلاك الأوكسجين

إربد- الغد- قامت الطالبة حنين الزمر من كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك بنشر دراسة علمية محكمة باللغة الإنجليزية بعنوان “دراسة مختصرة لاستخدام تعليم الآلة للتنبؤ بمعدل استهلاك الأوكسجين في مجال علوم الرياضة” في مجلة “Electronics” العلمية المحكمة والصادرة عن دار MDPI للنشر في سويسرا، حيث تتضمن الدراسة مراجعة مركزة للأعمال المنجزة في مجال استخدام تعليم الآلة والخوارزميات للتنبؤ بمعدل استهلاك الأوكسجين أثناء النشاط الرياضي دون الحاجة لاستخدام الطرق التقليدية والتي عادة ترافقها الكثير من المشاكل والصعوبات والتكلفة المرتفعة.

وعرضت هذه الدراسة العلمية التي تعتبر الطالبة الزمر الباحث الرئيسي فيها خارطة طريق لكيفية تسخير خوارزميات وتقنيات تعليم الآلة في التطبيقات الرياضية، كما وأظهرت الدراسة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة في عملية النبؤ باستهلاك الأوكسجين.



كما وقدمت الدراسة عدة اقتراحات من شأنها تسهيل توظيف خوارزميات وتقنيات تعليم الآلة في النشاطات الرياضية ، وتحديدا الاقتراحات المتعلقة بالأبحاث المستقبلية التي من الممكن أن تؤدي الى نتائج أفضل من حيث قدرة وكفاءة الآلة على التنبؤ باستهلاك الأوكسجين.

يذكر ان هذه الدراسة العلمية اشترك في إعدادها كل من الدكتور تامر أبو حمد والدكتور قتيبة حمد من قسمي هندسة الحاسوب وهندسة المواد من جامعة سونغ كيون كوان ( جامعة SKKU) في كوريا الجنوبية.