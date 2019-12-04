طالب في الألمانية الأردنية يفوز بجائزة إرنست ويونغ لرواد الأعمال 2019

مأدبا- فاز طالب المحاسبة الدولية في الجامعة الألمانية الأردنية نديم فريحات بجائزة إرنست ويونغ -EY الأردن لرواد الأعمال لعام 2019 ضمن فئة الطالب الريادي عن مشروعه تطبيق “لقطة” الذي يُعنى بخلق جيل جديد يؤمن بإعادة استخدام الملابس.

وجاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمته الشركة في عمان والذي حضره مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سمو الأمير علي بن الحسين.

ومشروع “لقطة” هو عبارة عن منصة إلكترونية توفّر عددا لا متناهيا من قطع الملابس المستخدمة ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية إذا ما تم مقارنتها بالملابس الجديدة لهذا تم ابتكار “خزانة لقطة المتنقلة” التي سيتم من خلالها التبرع بقطعة لكل قطعة تباع من الملابس للمحتاجين في كل مكان.

وبيّن فريحات أنه تم مؤخرا ابتكار غرفة قياس إلكترونية من خلال تكنولوجيا الواقع المعزز مما يتيح الفرصة للمستخدمين من قياس الملابس إلكترونيا وهو ما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين.

وجاءت الجائزة لهذا العام تحت الشعار العالمي الموحد “رياديون لا يعرفون المستحيل” بهدف الاحتفاء بقادة الأعمال والأفراد البارزين الذين تدفعهم الرغبة لتحسين العالم من حولهم، ولا يقف أمامهم عائق لتحقيق أقصى طموحاتهم.