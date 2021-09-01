طالب من “اليرموك” يحقق المركز الأول في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

عمان-الغد- عبر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، عن سعادته بتحقيق الطالب يزن عبدالرزاق الشنيك من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، للمركز الأول في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية في دورتها الثانية، بالشراكة مع الطالبتين ملاك الشوملي وملاك جراح من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، عن تطبيقهم الذي حمل أسم “نَبَض “.

وأضاف خلال لقائه الطالب الشنيك، لتهنئته بهذا الإنجاز، أن جامعة اليرموك، وانطلاقا من توجيهات جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين، ستبقى تقدم كافة أشكال الدعم والتحفيز لأبنائها الطلبة، ودفعهم للانطلاق بـ أفكار إبداعية في شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية والرياضية، لأن مثل هذه الطاقات تمثل المستقبل لأردننا الغالي، وبالتالي الواجب علينا كمؤسسات دعمها وتعزيزها.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز اليوم بالنسبة لجامعة اليرموك، يعكس بالتأكيد تميز طلبتها ونجاحهم وقدرتهم على الابتكار والتطوير وسعيهم الدائم على البحث والتجديد في تقديم أفكار ومشاريع تحقق منفعة وطنية وانسانية، وبالتالي تحقيق أهداف جامعتهم المتمثلة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

كما وأثنى مساد، على جهود كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب واساتذتها، في دعمهم وتحفيزهم لطلبتهم، مشددا على أهمية التشبيك مع طلبة الكليات الأخرى للتعاون في جهد جماعي والمشاركة في هكذا مسابقات، لتحقيق جوائز من شأنها أن تعلي من مكانة “اليرموك”، وتبني على سمعتها الاكاديمية العريقة التي تمتد لعشرات السنوات.

وأكد مساد، استعداد رئاسة الجامعة على دعم وتبني أية افكار طلابية، والمساهمة في تطويرها والبناء عليها بالتشارك مع المؤسسات الوطنية المعنية.

من جهته، عبر الشنيك عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، معتبرا اياه انجازا وتميزا لجميع زملائه طلبة الجامعة واجتهادهم، بما يمثله من طاقات كامنة لديهم وقدرة على طرح أفكار تخرج على صورة مشاريع وتطبيقات علمية تحقق فائدة وخدمة لمختلف أبناء المجتمع.

كما وشكر الشنيك الدكتور مساد، على هذا التكريم، والذي يعكس حرص واهتمام جامعة اليرموك بطلبتها ودعمهم وتشجيعهم، مقدرا في الوقت نفسه جهود اساتذته بالكلية الذين قدموا له الدعم والنصيحة والمساندة، وخصوصا عميد الكلية الدكتور سامر سمارة، و الدكتور أحمد كليب، الذي تولى المتابعة والإشراف على المشروع بوصفه ضابط ارتباط الجائزة في الجامعة.

وأشار إلى أن هذا التطبيق يساهم في توفير منصة للتبرع بالأعضاء والدم من خلال واجهتين للمنشأة والراغبين بالتبرع بالأعضاء، كما ويُشكّل جسراً بين المحتاجين والمتبرعين.

يذكر أن هذه الجائزة هي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد التي تندرج ضمن حزمة المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربيّة المتحدة، يتم تنفيذها بالشراكة مع رئاسة الوزراء، و تقوم فكرتها على فتح الباب أمام الشباب للمنافسة على تقديم مقترحات لتطبيقات تساهم في تحقيق نهضة إدارية ونقلة نوعية في مستوى الأداء الحكومي.

كما وتهدف إلى تحفيز طلبة الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية لاستحداث خدمات حكومية سهلة ومبسطة تقدم على مدار الساعة، تستهدف أكثر من 40 جامعة حكومية وخاصة مع أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في المملكة، تتضمن ست فئات هي، الصحة والتعليم والنقل وبيئة الأعمال والسياحة و المياه.

وكانت جامعة اليرموك، قد تقدمت من خلال طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، للمشاركة في هذه الجائزة بستة تطبيقات، كان لها الفوز وتحقيق المركز الأول من خلال تطبيق “نبض”، والذي تبلغ قيمة جائزته 50 ألف دينار.

وحضر اللقاء عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور سامر سمارة، وضابط ارتباط الجائزة الدكتور أحمد كليب، ومدير العلاقات العامة والإعلام مخلص العبيني.