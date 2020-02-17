طالب من نموذجية اليرموك يحصل على المركز الأول في اختبار PISA الدولي

اربد– الغد- كرم رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي الطالب وائل محمد المومني من المدرسة النموذجية في الجامعة تقديرا لتميزه وحصوله على المركز الأول في امتحان PISA الدولي لعام 2018 على مستوى المدارس النموذجية التابعة لمؤسسات التعليم العالي في الأردن.

وتم الاعلان عن نتائج الامتحان أخيرا؛ حيث يتم عقد هذا الاختبار مرة واحدة كل ثلاث سنوات من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضمن برنامجها الدولي لتقييم الطلبة.

كما حصلت المدرسة النموذجية على المركز الثاني في مجموع النقاط في الاختبار على مستوى مدارس المملكة.

وأعرب كفافي عن فخره وأسرة الجامعة بالانجاز الكبير الذي حققه الطالب المومني والمدرسة النموذجية في هذا الاختبار الدولي الذي يقيس جودة الأنظمة التعليمية، لاسيما وأن المدرسة النموذجية تعد المدرسة الوحيدة على مستوى المملكة التي حققت مراكز متقدمة على المستوى الفردي للطلبة، وفي مجموع النقاط بالنسبة للمدارس، جنبا إلى جنب مع فوز ثلاث مدارس محلية أخرى في هذا الاختبار الأمر الذي انعكس ايجابا على تقدم الأردن 600 نقطة في هذا التقييم على مستوى العالم.

وأشاد بالمستوى المتميز لطلبة المدرسة والجهود التي يبذلها معلمو ومعلمات المدرسة في تأهيل طلبتها وتسليحهم بالمهارات الأساسية التي تثري حصيلتهم التعليمية وترفع من مستواهم العلمي والأكاديمي، لافتا إلى أن طلبة المدرسة أثبتوا تميزهم في العديد من المسابقات والاختبارات على المستوى المحلي والدولي، وخاصة في النتائج المتقدمة لطلبة المدرسة في امتحان الثانوية العامة.

بدوره شكر مدير المدرسة الدكتور علي العمري إدارة الجامعة على دعمها الموصول للمدرسة النموذجية وحرصها على توفير كافة الامكانات والوسائل التعليمية الحديثة التي تسهم في إعداد الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي، موضحا أن الطلبة المشاركين في الامتحان تم اختيارهم عشوائيا من قبل القائمين على الاختبار، ويتم من خلاله قياس قدرات الطلبة في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، ويتم إجراء هذا الاختبار كجزء من بحث دولي في مجال التعليم، من أجل فحص مدى جاهزية الطلاب المقبلين على إنهاء مرحلة التعليم الإلزامي، ومدى استعدادهم للإندماج والمساهمة في بناء المجتمع.