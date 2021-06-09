طالب هندسة يناقش مشروع تخرجه بعنوان “إعادة تأهيل حي الشلالة- العقبة” (صور وفيديو)

أحمد الرواشدة

العقبة– انطلاقا من محبته لمدينة العقبة والحرص على تطوير كافة احيائها السكنية البعيدة عن التنمية والتي تعكس الوجة الاخر للتنمية في العقبة، ناقش طالب هندسة العمارة في جامعة فيلادليفيا، محمد سليم، مشروع تخرجه بعنوان “إعادة تأهيل حي الشلالة – العقبة”.

وقال سليم لـ”الغد” ان مشروع تخرجه بهندسة العمارة جاء ايمانا منه بقيمة وأهمية الموروث القديم وما يمكن أن يقدمه روح النسيج الحضري في تلك الأحياء للمدينة البحرية والتي تكاملت فيها عناصر التنمية الا عن الاحياء السكنية القديمة، مؤكداً ان المشروع بشكل عام يخدم المدينة ككل من ناحية التخطيط الحضري بحيث بقوم على استغلال الاراضي الموجودة بالجهة الجنوبية للمدينة وهذا يعمل على توسع قريب لمركز المدينة الحالي – وسط البلد- بالاضافة الى العمل على تقليل استخدام السيارات بالتنقل وبالتالي خفض التلوث وزياده مستوى الصحة العامة للسكان والتقليل من الأزمة المرورية.

وبين سليم أنه على مستوى الحي نفسه فالمشروع يقوم على جزئين رئيسين هما: اعادة استخدام الفراغات لبعض الأراضي العامة بالحي وتحويلها الى مناطق تجمع لأهالي الحي وحدائق لالعاب الأطفال، كذلك توفير مناطق اصطفاف للسيارات والتخفيف من الازدحام المروري الموجود على الشارع الرئيسي للحي مع ايجاد بيئة تجارية افضل للجزء الثاني من اعادة الاستخدام ، بالاضافة الى تحويل الجزء الأخير من الشارع الرئيسي الى ممشى للأستفادة من الاطلاله البحرية المتميزة الموجودة لتشجيع الزوار على القدوم (جذب سياحي).

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

واشار سليم الى ان الجزء الاخير من اعادة الاستخدام كان تحويل “الدخلات” ذات النهايات المغلقة (التي تعتبر مكرهة صحية) الى مداخل للجزء المضاف الى الحي من خلال اضافة 16 وحدة سكنية ومبنى تجاري ومبنى متعدد الاستخدامات و حديقة عامة بهدف توفير بيئة صالحة لجذب السكان للمنطقة بشكل رئيسي وايضا توفير ما ينقص السكان من خدمات عامة تم انشاء مبنى متعدد الاستخدامات وذلك لتوفير مشاغل للحرف اليدوية التي يتقنها اهل الحي والتي تتيح ايضا للزائر التعرف على هذه الحرف وايضا هناك جزء بالمبنى التجاري تم تخصيصه ك معرض لهذه الأعمال.

وبين سليم ان الهدف العام من المشروع هو الأستفادة من طبوغرافية الحي حيث يعتبر حي الشلالة صاحب اعلى نقطة جغرافية بالعقبة وتحويل الحي من مكان مُنفر للسكن الى مكان جذب سكني وسياحي ايضا.