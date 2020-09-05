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طالعوا الجدول الجديد لمرحلة الذهاب من دوري المحترفين

منذ 5 ساعات

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عمان- الغد- أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين 2020، متضمناً المواعيد الجديدة للمواجهات، بعد قرار لجنة الطوارئ باستئناف البطولة في العاشر من الشهر الجاري، ومع انتهاء فترة التعليق الاحترازية والتي استمرت لـ 14 يوماً.

وتستأنف مرحلة الذهاب بإقامة المباريات المؤجلة من الاسبوع الخامس، على أن تنطلق الجولة السادسة في 12 من الشهر الجاري، مع مراعاة الظروف الاستثنائية للنادي الفيصلي في هاتين الجولتين، بعد أن خضع فريقه للعزل الصحي على امتداد الفترة الماضية، ما أرجأ عودته للتدريبات مقارنة بباقي الفرق.

ويسدل الستار على مرحلة الذهاب في العاشر من تشرين أول القادم، وفقاً للجدول الذي أصدره الاتحاد بالتوافق مع مركز الأمن وإدارة الأزمات، وكافة الجهات المعنية، في ظل الظروف الاستثنائية وتأثير جائحة كورونا.

وكان الاتحاد، عمم بروتوكولاً صحياً جديداً، على أندية المحترفين، تضمن تشديد الإجراءات الوقائية والرقابية، خلال التدريبات والمباريات، مع فرض عقوبات تدريجية في حال مخالفة الأحكام، لضمان تحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.

للوصول إلى الجدول (انقر هنا)

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