طالعوا النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية (رابط)

عمان-الغد- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، القوائم النهائية لأسماء المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط والمنفذة للعام الجامعي الحالي 2019 / 2020.

وبلغ العدد الإجمالي للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض نحو 43862 طالباً وطالبة موزعين بواقع 40569 طالباً وطالبة لمرحلة البكالوريوس، و3293 طالباً وطالبة لمرحلة الدبلوم، في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين قاموا فعلياً باستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية العام الماضي قرابة 37 ألف طالب وطالبة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة ومعالجة جميع الاعتراضات الإلكترونية المقدمة من الطلبة بعناية واهتمام شديدين.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة مهند الخطيب، إن العدد الإجمالي لهذه الاعتراضات بلغ 24491 اعتراضا، في حين كان عدد الاعتراضات الحقيقية المعززة بوثائق رسمية استدعت التعديل على بيانات الطالب ما انعكس على نقاطه المحتسبة 4228 اعتراضا، وبنسبة بلغت 17 بالمئة من إجمالي الاعتراضات.

ويدخل ضمن هذه الاعتراضات، إضافة نقاط صندوق المعونة الوطنية لـ 1397 طالبا حصلوا على دعم تكميلي من صندوق المعونة بعد إعلان النتائج الأولية، إضافة إلى 590 طالبا قاموا بإضافة أشقاء لهم على مقاعد الدراسة الجامعية على طلباتهم لم يكونوا قد أضافوهم خلال مرحلة تقديم الطلبات.

وأشار إلى أنه يمكن للطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo ودعا جميع الطلبة المرشحين للاستفادة، ضرورة استكمال الكفالات العدلية واتفاقيات القروض وسندات التعهد والوثائق المطلوبة منهم حسب نوع الاستفادة والموجودة إلكترونياً على الموقع وتعبئتها وختمها حسب الأصول وتسليهما إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.

وبين أن آخر موعد لتسليم هذه الكفالات العدلية والاتفاقيات وسندات التعهد سيكون مع نهاية دوام يوم السادس عشر من شهر آذار الحالي، وكل من لم يستكمل إجراءات المنحة أو القرض في الوقت المحدد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح.

وقال إنه حرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب.