طالعوا برنامج التوجيهي (صور)

عمان- الغد- أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020؛ وذلك بناء على نتائج االستفتاء الذي كانت الوزارة قد طرحته للطلبة في موقعها الإلكتروني على مدار األسبوع الماضي الختيار برنامج واحد مقترح من ثالثة برامج مقترحة.

وقد قررت لجنة االمتحان العام اعتماد المقترح الأول للبرنامج للفروع الألكاديمية وللفروع المهنية لحصوله على أعلى نسبة تأييد بلغت (3.75 )% في حين بلغت نسبة التأييد للمقترحين الثاني والثالث (8.16 )% و(9.7 )% على التوالي.

وبينت الوزارة أن اعتماد هذا البرنامج جاء قبل موعد انعقاد االمتحان بأربعة أشهر1/7/2020 ليتسنى للطلبة التخطيط للمذاكرة استعدادا لالمتحان في وقت مبكر.