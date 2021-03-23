طالعوا قرارات مجلس الامتحان العام بخصوص التوجيهي

عمان- الغد- وافق وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس على قرار مجلس الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم بجلسته الأولى والثانية للعام الدراسي 2020/2021 اعتماد الأوزان النسبية للوحدات الدراسية، بإعطاء وزن (50%) لكل فصل دراسي في الورقة الامتحانية لكل مبحث.

كما قرر المجلس منح الطلبة المستنفذين حقهم في النجاح فرصة للتقدم للامتحان العام 2021.

إضافة الى قرار زيادة زمن الورقة الامتحانية لكل من المباحث التي تتكون جلستين امتحانيتين.

وقرر المجلس أيضا، حذف الوحدة الأخيرة أو ما يعادلها من مباحث الثقافة العامة المشتركة (اللغة العربية، اللغة الانجليزية، التربية الإسلامية، تاريخ الأردن) للفروع الأكاديمية والمهنية.

فيما قرر المجلس اعتماد أن تكون الورقة الامتحانية في جميع المباحث تتكون من (50) فقرة من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء المباحث الآتية فستكون فيها نسبة الأسئلة الموضوعية 60% والأسئلة المقالية 40% وهي:

اللغة العربية ( ثقافة مشتركة لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية).

اللغة الانجليزية (ثقافة مشتركة لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية).

الرياضيات (لجميع الفروع الاكايدية والمهنية).