“طاولة الأرثوذكسي” تخسر أمام “القطري” ببطولة الأندية العربية

بلال الغلاييني

عمان – خسر فريق الأرثوذكسي أمام نظيره قطر القطري بنتيجة 1-3، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية ابطال الدوري لكرة الطاولة، في المباراة التي أقيمت الجمعة في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، ما ابعد الأرثوكسي من المنافسة على اللقب.

الأرثوذكسي والذي مثله في المباراة اللاعبون زيد أبو يمن ومحمد بني سلامة والمحترف الهولندي لورانس، حاول جاهدا الوقوف أمام قوة منافسه والخروج بنتيجة ايجابية.

وبهذه النتيجة ذهب فريق الأرثوذكسي لخوض لقاءات تحديد المراكز من 5-8، حيث يخوض يوم الأحد المقبل مواجهة أمام البحرين البحريني، وفي حال فوزه ينتقل لمواجهة الفائز من مباراة الجيش والسليمانية العراقيين.

وتمكنت فرق الأهلي المصري وسار البحريني والزمالك المصري اضافة الى قطر القطري من بلوغ الدور قبل النهائي، والذي يقام يوم الأحد المقبل حيث يلتقي الأهلي المصري مع سار البحريني، ويلتقي ايضا الزمالك المصري مع قطر القطري.

إلى ذلك حقق فريق مدينة الحسين للشباب فوزا على فريق التضامن الكويتي بنتيجة 3-0، ضمن لقاءات تحديد المراكز من 9-16، وبات على الفريق مواجهة فريق البشمركة العراقي يوم غد السبت.

وفي مسابقة السيدات حقق فريق الأرثوذكسي الفوز على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 3-0، ضمن لقاءات تحديد المراكز من 5-8، وسيلعب الأرثوذكسي يوم غد مباراة أمام فريق العربي الكويتي.

الزعبي يشكر مجموعة الحوراني

قدم رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي الشكر إلى مجموعة الحوراني الداعم الرئيسي لهذه البطولة، على الدور الكبير والمميز الذي قامت به في انجاح البطولة، والذي كان له الأثر في عكس الصورة المشرفة عن الرياضة الأردنية بشكل عام.

وقال الزعبي “مجموعة الحوراني ترجمت على أرض الواقع الدور الكبير الذي يقدمه القطاع الخاص للرياضة والشباب في الأردن، ولعل احتضان مباريات البطولة العربية المجمعة وبطولة الأندية العربية في رحاب جامعة عمان الأهلية وتحديدا في صالة الأرينا ساهم بكشل واضح في اخراج منافسات البطولة بالصورة الطيبة”

واضاف الزعبي “بإسم أسرة كرة الطاولة الأردنية اقدم الشكر والتقدير إلى الدكتور ماهر الحوراني رئيس مجلس ادارة مجموعة الحوراني، وإلى الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية، وإلى كافة العاملين في مجموعة الحوراني وجامعة عمان الأهلية على وقوفهم بجانب الاتحاد الأردني ودعمهم لانجاح هذا الحدث العربي الكبير، والذي حقق علامة النجاح كاملة سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الأداء الفني والمكاسب التي حققتها كرة الطاولة الأردنية في هذه البطولة”.

[email protected]