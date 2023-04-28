“طاولة المملكة” تشهد مشاركة جميع لاعبي المنتخبات الوطنية

عمان -الغد- قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، إن بطولة المملكة المفتوحة التي تنطلق اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، تعتبر محطة مهمة للاعبي المنتخبات الوطنية نظرا لما تشهده من مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية، مؤكدا أن الأجهزة التدريبية المشرفة على المنتخبات الوطنية ستتابع كافة اللقاءات وسنعمل على رصد اللاعبين والبناء عليها في المرحلة المقبلة التي ستشهد تدريبات مكثفة ومعسكرات تدريبية داخلية وخارجية، علاوة على المشاركة في البطولات الرسمية ولعل أبرزها البطولة العربية، وبطولة غرب آسيا، والبطولة الآسيوية للناشئات.

وحسب الجدول الزمني للبطولة، يغلق باب التسجيل للاعبين الراغبين بالمشاركة في البطولة، مساء يوم بعد غد، في الوقت الذي اعتمد فيه الاتحاد الفئات العمرية للبطولة وهي (الرجال والسيدات وتحت 19 و17 و15 و13 و11 عاماً للذكور والإناث).

يذكر أن بطولة المملكة المفتوحة تشهد عادة مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات لمختلف الفئات العمرية، خصوصا مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية، معتبرين هذه البطولة واحدة من المحطات المهمة التي تسبق مشاركتهم في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، إلى جانب تطلعاتهم إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرصهم في تحصيل التصنيف الجيد، الذي يمكنهم من الانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية، حيث يعتمد الاتحاد عند تشكيل المنتخبات الوطنية على اختيار اللاعبين الحاصلين على التصنيف المتقدم.

وينتظر أن تشهد بطولة المملكة في نسختها الحالية 2023 مشاركة العديد من اللاعبين واللاعبات المميزين على الساحة المحلية، خصوصا الأسماء القوية في صفوف المنتخبات الوطنية، حيث يتوقع أن يشارك اللاعبون واللاعبات (زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم ومحمد بني سلامة وسلامة محفوظ وتيماء أبو يمن وسوار أبو يمن ويارا الديميسي وريناد الحسيني وزينة صدقة وبتول خضر ومحمد العقيلي وعدي عزيز وكريم الشلتوني ورائد وائل وعمر العوفي وركان الزعبي ويامن الجعافرة وتقي الدين نجادات).

وخصص الاتحاد جوائز مالية للاعبين الفائزين في المراكز الأولى ولكافة الفئات العمرية للبطولة، وذلك انسجاما مع خطة الاتحاد الرامية إلى وضع حوافز للاعبين لبذل قصارى جهدهم في البطولات المحلية، والتي تعزز من تطور مستواهم الفني.

تكريم واعدي نادي سمر

أشاد رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، بالدور الكبير الذي يقوم به نادي سمر في دعم ورعاية اللاعبين الموهوبين، ودوره اللافت في نشر وتطوير اللعبة.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل تخريج وتكريم اللاعبين واللاعبات من الفئة العمرية 11 و15 سنة (الذكور والإناث) من مركز الواعدين التابع للنادي أول من أمس، والذي حقق نجاحات كبيرة منذ انطلاقه العام الماضي.

واثنى الزعبي بحضور رئيس النادي علي العمري وأعضاء النادي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد الرفاعي، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الإدارية لنادي سمر في دعم لعبة كرة الطاولة، وحرصها على مشاركة النادي في النشاطات والبطولات التي يقيمها الاتحاد، خصوصا وأن للنادي ممثلا في مجلس إدارة الاتحاد وهو محمود العمري.

بدوره قدم رئيس نادي سمر علي العمري شكر أسرة النادي إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني على دعمهم الكبير للعبة كرة الطاولة، مؤكدا أن مراكز الواعدين تلعب دورا كبيرا في تطوير ونشر اللعبة في مختلف انحاء المملكة.