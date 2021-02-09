“طبابة” مسلسل أردني قصير يعالج مشاكل المجتمع بـ”كوميديا سوداء” (فيديو)

إسراء الردايدة

عمان- حققت الحلقة الأولى من المسلسل الأردني القصير”طبابة” على مواقع التواصل الاجتماعي نحو مليون مشاهدة.

“طبابة” مسلسل درامي اجتماعي يعمل على تعزيز ونشر الوعي الصحي بقضايا مختلفة من خلال طرحها بأسلوب درامي خفيف وبإبعاد مدروسة، بنص رشيق وأداء تمثيلي ممتع.

المسلسل يضم 8 حلقات، كل واحدة منها تناقش مواضيع حساسة في المجتمع مثثل الصحة النفسية، العنف، التحرش الجنسي، الأم العزباء والتنمر وغيرها، من إخراج أحمد سمارة وإنتاج أحمد أبو كوش وتمثيل أحمد سرور وأبو كوش أيضا، فيما شارك في الكتابة أحمد سمارة والآء الحَسان.

في “طبابة، حلقة تقع في نحو 4 دقائق والتي ستطرح كل يوم جمعة على صفحة “موزاييك” عبر الفيسبوك، بأسلوب الكوميديا السوداء محتوى هادف يتم مشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي، في سعي للوصول لأكبر شريحة للناس والتفاعل معها.

الحلقة الأولى التي ناقشت موضوع الصحة النفسية والاكتئاب، في أداء تمثيل جميل، بحسب المنتج أبو كوش، هدفت للتوعية بمرض الاكتئاب والإشارة إلى أنه لا ضرر أو عيب من السعي للحصول على مساعدة طبية، حيث بين القائمون على المسلسل أنه تمت الاستعانة بخبراء مختصين قبل طرح أي محتوى للخروج به بطريقة مناسبة وتقديم معلومات صحيحة.

ولأن منصات التواصل الاجتماعي تلعب دورا كبيرا في الوصول والتأثير، كانت هذه الفكرة بمسلسل قصير بمحتوى محكم، بدا جليا من أول حلقة على أمل أن تستمر الرحلة في بقية الحلقات من قبل فريق مبدع ومحلي.

فيما اختير الاسم”طبابة” من المكان الذي كان يلتقي به الأفراد في المجتمع في المركز الصحي الصغير في القرية والذي سمي تيمنا بالطب والحصول على العلاج باللغة الشعبية.