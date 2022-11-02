 طباخ بوتين: زيلينسكي قوي ولطيف

“لا تقللوا من شأنه، زيلينسكي زعيم قوي وواثق من نفسه”، بتلك العبارات قال مؤسس مجموعة فاغنر التي يقاتل عناصرها إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، المديح للرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي.

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فعلى الرغم من حملات السخرية الروسية التي تشن باستمرار على زيلينسكي، اعتبر يفغيني بريغوزين، حليف الرئيس الروسي، الذي يعرف بكنية “طباخ بوتين” أن الرئيس الأوكراني “زعيم قوي وواثق من نفسه”.

زيلينسكي رجل قوي ولطيف!

وقال يفغيني المقرب من الكرملين، في بيان صدر عن مكتبه أمس الثلاثاء، ونشر على منصة فكونتاتكي لوسائل التواصل الاجتماعي “على الرغم من أنه رئيس دولة معادية لروسيا في الوقت الحالي، إلا أن زيلينسكي رجل قوي وواثق وعملي ولطيف”.

كما أضاف في تدوينة ثانية: “لا تقللوا من شأنه”! -العربية

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