“طبكان” الأولى على محركات البحث العالمية والوسائط الاجتماعية

عمان – احتلت منصة طبكان الرائدة في مجال الصحة الإلكترونية والسياحة العلاجية المرتبة الأولى في كلمات البحث على محركات البحث العالمية والوسائط الاجتماعية ذات العلاقة محليا وعلى مستوى المنطقة.

ومنصة طبكان من أهم النظم الرقمية الرائدة في حجزالمواعيد والعلاجات الطبية والصحية في الشرق الأوسط، وحسب مديرها التنفيذي نضال يوسف فإن طبكان ذات النمو المتسارع تخدم نحو خمسمائة ألف زائر شهرياً وقال «نتوقع أن يصل العدد إلى مليوني شخص بحلول العام 2020».

ومن خلال طبكان فقد استفاد من الخدمات الطبية في الأردن نحو 123 ألف مريض من داخل المملكة وخارجها.

وتعاملت منصة طبكان مع أكثر من 32 ألف زائر خلال شهر آب الماضي منهم 2000 من خارج الأردن، كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والجزائر الأكثر تفاعلا من الدول العربية، فيما كانت الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا الأكثر تفاعلا من الدول الأجنبية.

وأكد المدير التنفيذي أنه وضمن سياسة الإبداع والابتكار المتنامية التي تشهدها طبكان في تسخير التكنولوجيا وأدواتها التفاعلية لخدمة المرضى فإن طبكان ومن خلال خدماتها الرقمية تسعى إلى أن تصبح الأردن الوجهة العالمية للسياحة العلاجية“.