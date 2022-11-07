“طبلة” تفتتح مهرجان الأردن المسرحي بمشاركة 6 دول عربية

معتصم الرقاد

عمان- افتتحت مسرحية “طبلة” فعاليات مهرجان الأردن المسرحي التاسع والعشرين، الذي انطلق في المركز الثقافي الملكي، أول من أمس، تحت رعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وبمشاركة ست دول عربية إضافة إلى الأردن، وهي: الجزائر والسعودية والعراق والكويت ومصر والمغرب.

“طبلة” فكرة وإخراج هشام سويدان، وهي عمل درامي بصري يعتمد في الأساس على مسرح الصورة والجسد، ويرتكز على أدوات الممثل والإيقاعات البصرية والسمعية.

ويتحدث نص المسرحية عن الوهم الذي يخلقه الإنسان في داخله ويصل لمرحلة الهذيان وعدم القدرة على التحكم في وهمه؛ حيث يعلق بين خياله والواقع. ثماني شخصيات في البعد الميتافيزيقي نعيش معها آلامها وآمالها وانتصاراتها على كل حدث وشيء يخلق الذهان للنفس البشرية.

لوحات محبوكة من الصورة المنطوقة والحدث المتصاعد؛ حيث تخلق عند المتلقي سؤالا مفاده “ماذا بعد”.

الهدف من الحبكة الدرامية الفنية لنص مسرحية “طبلة” هو جعل المتلقي يناقش، يحلل ويرى نفسه مكان الشخصيات المطروحة على خشبة المسرح.

وقال المخرج سويدان “إن مشاركتنا كفريق مسرحية طبلة في مهرجان الأردن المسرحي هذا العام، أضافت لنا قيمة فنية كبيرة، وسمحت لهذا العمل أن يأخذ حقه في الظهور الذي يليق به على خشبة المسرح وأمام الجمهورين الأردني والعربي”.

وأضاف “تجربتي في هذا العمل كمخرج، وهو العمل الأول ضمن نطاق وزارة الثقافة الأردنية والخامس على الصعيد الخاص والشخصي، كانت مليئة بالتحديات والصعوبات بشكل عام، ولكن كانت ممتعة ومفيدة فنيا لي ولأبطال هذا العمل الذين قاموا بمجهود جبار فاق تصوراتهم وتوقعاتي واحترموا فكر الجمهور”.

يقول سويدان “أتمنى أني طرحت نفسي كمخرج في الوسطين الأردني والعربي بشكل يليق بالمشاهد والوسط الفني”.

والمسرحية من بطولة: معتصم سميرات بدور خليل الصوفي المحلق في فضاء الوهم وعالم الوحشية، وحسام حازم بدور الغول الذي يمثل جميع الأحداث التي تواجهنا وتتقاطع مع فضاءات الأوهام، وسالي القسوس بدور دهب الساحرة الغجرية القاسية، وفرح نصار بدور وهم دهب الساحرة الأقسى التي تمثل كل من هو عالق في فضاء الوهم الوحشي. وحسن دعابس في دور المهرج المنتشي المتعاطي. موسى البعول في دور وهم المهرج الذي دائما في حالة ذهان. وعبدالله العواملة في دور الرسام الذي يستعمل دمه من جلده الممزق لرسم لوحاته، ومحمد الصديق هو الوهم الوحشي للرسام المعذب من رائحة الدم.

وتضمن حفل الافتتاح عرضًا لمسرحية “طبلة” الأردنية، للمخرج هشام سويدان، لينتظم المهرجان، الذي يحل عليه 28 ضيفا عربيا، ويتنافس عشرة عروض على جوائز: أفضل نص، وإخراج، وممثل، وممثلة، وسينوغرافيا، وأفضل عرض متكامل.

وقالت وزيرة الثقافة “إن مهرجان المسرح الأردني لم يعد مجرد مناسبة فنية عابرة، بل أصبح حدثا ثقافيا راسخا، يتطور بما له من سمعة طيبة وحضور عربي، بمن يجمعهم من جيل الرواد والشباب المبدعين الذين قدموا إبداعاتهم في الكتابة والتمثيل والإخراج وسائر فنون المسرح. وأكدت النجار أهمية المسرح، باعتباره جوهرًا للثقافة الإنسانية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم؛ إذ يأتي المهرجان معبرًا عن ثيم وأفكار رائعة يحملها المسرحيون قادة التنوير والثقافة في العالم.

ويكرم المهرجان هذا العام الفنانين: زهير النوباني، يوسف الجمل، قمر الصفدي، ونبيل نجم. كما تتخلله ندوة فكرية ذات محاور متعددة حول دور المسرح في ظل الأزمات العربية الراهنة، بمشاركة د.أسامة أبو طالب من مصر، ود.رياض السكران من العراق، ود.مرشد راقي من سلطنة عمان، وبوسلهام الضعيف من المغرب، ويوسف البحري من تونس، ود.محمد يوسف من الإمارات، ود.عدنان مشاقبة ويوسف الطريفي من الأردن، ود.جميلة الزقاي من الجزائر، وإيمان عون من فلسطين.

كما ينظم المهرجان ورشة بعنوان “المسرح الصوتي” يقدمها انتصار عبدالفتاح من مصر، وورشة “الإخراج المسرحي” ويقدمها محمد شرشال من الجزائر، وورشة إعداد الممثل ويقدمها هشام كفارنة من سورية.

وتتناول العروض المسرحية المشاركة مواضيع إنسانية وذاتية، وفقًا لمدارس المخرجين والكتاب الأردنيين والعرب، في قراءات متنوعة لأوضاع الإنسان العربي ومحاورة ذاته بأساليب عديدة، من خلال تطلعاته وما يفتحه المسرح على آفاق العاملين في المسرح ورؤاهم.