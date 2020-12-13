طبيبان جديدان يلتحقان بشهداء الجيش الأبيض ضد كورونا

عمان -الغد- نعت نقابة الأطباء الأردنية، الاحد، الدكتور معن عبداللطيف مريش، الذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب في الحرب مع فيروس كورونا المستجد، مساء السبت.

وقالت النقابة في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك:” نقابة الاطباء الاردنية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الزميل الدكتور معن عبداللطيف مريش والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب”.

كما نعت نقابة الاطباء الزميل الدكتور علي محمد علي حمدان، والذي توفي بسبب كورونا.

وأضافت :” تتقدم النقابة من ذويهما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعده حسن العزاء”.

وبذلك يرتفع عدد الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا في المملكة الى 22 طبيباً منذ بدء الجائحة.