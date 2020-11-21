طبيب أردني يحصد جائزة الإنجاز والتميز من الكلية الملكية البريطانية

عمان-الغد- أعلنت الكلية الملكية البريطانية لعلم الأمراض عن منح الدكتور إسماعيل مطالقة، أستاذ علم الأمراض وعميد كلية الطب الأسبق ومدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي السابق في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية جائزة الإنجاز والتميز للعام الحالي في مجال التعليم والتدريب، وذلك تقديرا لجهوده المبذولة خلال الأعوام العشرين الأخيرة في التعليم الطبي والتدريب والتطوير المهني المستمر في مجال علم الأمراض والمختبرات في الأردن وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء في سياق الإعلان عن هذه الجائزة التي تمنح للمرة الأولى لأحد زملاء الكلية الممارسين خارج المملكة المتحدة الإشادة بأهمية ما قدمه البروفيسور مطالقة في مجالات تأسيس وتطوير البرامج التدريبية وتأهيل العديد من الاختصاصيين على مستوى المنطقة ومساهماته البارزة في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية الدورية المتخصصة في علم الأمراض التي ساعدت على مواكبة الأطباء العاملين في المجال للمستجدات والتطورات العالمية كافة.

ومن الجدير بالذكر أنه كان للدكتور مطالقة الذي عمل على مدار خمسة أعوام كمستشار إقليمي للكلية في شرق المتوسط وشمال افريقيا دور بارز في استضافة امتحان الزمالة البريطانية ولأول مرة في تاريخها خارج المملكة المتحدة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ما مكن العديد من الأطباء الأردنيين والعرب من التقدم لهذا الامتحان وأهلهم للعمل في بريطانيا وغيرها من الدول.

كما كان له دور بارز في الفوز باستضافة وترؤس المؤتمر الثاني والثلاثين للأكاديمية الدولية لعلم الأمراض الذي عقد لأول مرة في المنطقة في البحر الميت في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بمشاركة 400 متحدث من صفوة علماء العالم وبمشاركة 1800 طبيب من 91 دولة من مختلف انحاء العالم.

ومن ناحية أخرى، قدم الدكتور مطالقة إسهامات مميزة وبصمات واضحة في مسيرة التعليم الطبي المستمر والتدريب والتقييم والاعتماد الأكاديمي أردنيا وإقليميا وعالميا من خلال عمله على فترات مختلفة كرئيس للمدرسة العربية لعلم الأمراض ورئيس للفرع العربي للأكاديمية الدولية لعلم الأمراض ورئيس للجمعية الأردنية لأطباء علم الأمراض وعضو الهيئة العليا في المجلس العربي للاختصاصات الصحية ومقرر المجلس العلمي لعلم الأمراض.

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