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طبيب البيت الأبيض: لا آثار جانبية على ترامب جراء الهيدروكسي كلوروكين

منذ 32 دقيقة
الرئيس الاميركي دونالد ترامب
الرئيس الاميركي دونالد ترامب

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واشنطن-قال طبيب البيت الأبيض أن أي آثار جانبية لم تظهر على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تلقيه لمدة اسبوعين عقار هيدروكسي كلوروكين الذي قرر تناوله في إجراء وقائي من مرض كوفيد-19.
وأوضح الطبيب شون كونلي في بيان تناول صحة الرئيس الأميركي “أنهى الرئيس هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية”.
وأضاف “يواصل لخضوع بانتظام لفحوصات كوفيد-19 وقد أتت كل نتائج الفحوصات سلبية حتى الآن”.
ويستخدم الهيدروكسي كلوروكين منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، إلا أن فعاليته على صعيد مرض كوفيد-19 لم تثبت بعد علميا وتثير جدلا كبيرا في أوساط العلماء.
وأعرب الرئيس الأميركي في الأشهر الأخيرة عن تحمسه حيال فعالية هذا العقار. وقال في آذار/مارس “أظن انه قادر على تغير المعطيات” لكنه أضاف “وربما لن يفعل ذلك”.
وفي نشرته المقتضبة، أوضح كونلي أن ترامب (73 عاما) يزن 110 كيلوغرامات فيما طوله 1,90 مترا أما نبضات قلبه فهي 63 نبضة في الدقيقة.
وختم الطبيب قائلا إن “البيانات تشير إلى أن الرئيس لا يزال في صحة جيدة”.-(ا ف ب)

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