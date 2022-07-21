طبيب بايدن يكشف عن أعراض مرضه

كشف طبيب جو بايدن المصاب بكوفيد-19، عن الأعراض التي يواجها الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عاما، بعد ثبات اصابته بفيروس كورونا اليوم الخميس.

وقال منسق فيروس كورونا في البيت الأبيض، الدكتور أشيش جها، لشبكة “سي إن إن” إن بايدن لم يكن مصابا بالحمى صباح الخميس، موضحا أنه يعاني من سيلان في الأنف وسعال جاف ويشعر ببعض التعب.

وكشف البيت الأبيض اليوم الخميس عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، موضحا أن أعراضه بعد اختبار كورونا الإيجابي معتدلة، وهو يعمل الآن عن بعد.

وفيما يتعلق بالسيدة الأولى، أكدت جيل بايدن أن نتيجة اختبارها لفيروس كورونا جاءت سلبية صباح الخميس. وقالت للصحفيين في ديترويت: “تحدثت معه (جو بايدن) قبل دقائق قليلة. إنه بخير ويشعر بتحسن.”

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اختبار بايدن نتيجة إيجابية لكوفيد-19. وآخر اختبار سلبي له كان يوم الثلاثاء.