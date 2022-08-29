طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن

كشف الطبيب البريطاني مايكل موسلي، أحد أهم الأطباء المتخصصين في مجال فقدان الوزن، عن نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن بشكل سريع.

وقال موسلي إن تناول المزيد من قشر الموز، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل أسرع إذا تم تضمينه في نظام غذائي يومي.

يعتبر الموز مفيدا للغاية لأنه يحتوي على العديد من المركبات النباتية المفيدة والفيتامينات والمعادن، مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6.

ووفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس”، قد يكون لهذه العناصر الغذائية عدد من الفوائد الصحية، مثل صحة الجهاز الهضمي والقلب، لكن يجب تحديد كمية ثابتة يتم تناولها بشكل يومي.

وأشار موسلي إلى أن تلك العناصر غنية بالألياف الصحية، التي تساعد على كبح الشهية وتجعل الجسم يحرق الدهون.

فيما دعت أخصائية التغذية الأسترالية سوزي باويل، إلى تناول قشور الموز، مدعية أنها يمكن أن تكون “طريقة سهلة” لفقدان الوزن إذا تم تناولها بانتظام.

وذكرت باويل أنها يمكن أن توفر غذاء وافرا، وتحديدا لتقليص محيط الخصر لدى الشخص.

وقشور الموز مليئة بالبوليفينول والكاروتينات ومضادات الأكسدة الأخرى، التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان في الجسم.

ويمكن أن يؤدي تناول المزيد منها، خاصة القشور الخضراء غير الناضجة، إلى زيادة مستويات مضادات الأكسدة، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

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