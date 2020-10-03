طبيب ترامب: الرئيس بصحة جيدة جدا ولا يعاني صعوبة في التنفس

واشنطن- كشف طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي، مساء السبت.

وأضاف الطبيب أن ترامب يشعر بتحسن كبير وأن الحالة الصحية له تتحسن مع مرور الوقت، وانه ليس على الأوكسجين ولا يعاني صعوبة في التنفس، وأنه تلقى مضادا حيويا وسيعالج برمديسيفير لمدة 5 أيام.

وتابع، الرئيس كان يعاني من سعال خفيف لكنه بدأ في التحسن، وأنه يتلقى عناية متعددة التخصصات وحالته مراقبة بدقة إذا كانت هناك أعراض جانبية.

وأشار إلى أن معنويات الرئيس الأميركي عالية،وأنه لا يمكن التنبؤ بموعد نهاية علاجه ونعمل على منع حصول أعراض جانبية.

وكان البيت الأبيض أعلن يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل إلى مركز “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي. – وكالات