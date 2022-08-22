“طبيب جديد” مبادرة إرشادية للطلاب الجدد بتخصصي الطب البشري والأسنان

ربى الرياحي

عمان- تنطلق مبادرة “طبيب جديد” الطلابية التطوعية للسنة السابعة على التوالي، وتهدف في الأساس إلى تعريف الطلاب الجدد بتخصصي الطب البشري وطب الأسنان. فمنذ العام 2016 تأسست هذه المبادرة الشبابية، لإفادة أكبر عدد من الطلاب الذين حصلوا على معدلات عالية في التوجيهي تسمح لهم بالالتحاق بكلية الطب. وتبدأ المبادرة مهمتها من لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة وحتى نتائج القبول الموحد.

يقول مسؤول المبادرة مؤمن شبانة، وهو أحد طلاب كلية الطب “تهتم مبادرة طبيب جديد بإطلاع الطالب على واقع الطب داخل الكليات من ناحية الدراسة والخطة والامتحانات وغيرها من الاستفسارات التي تحتاج إلى إجابات حقيقية ومدروسة ويكون التواصل عن طريق صفحة خاصة بالمبادرة على فيسبوك”. مبينا أن الطالب في هذه الفترة تحديدا يكون ضائعا بعض الشيء ومشتتا وبحاجة لمن يرشده ويضعه بالجو العام للتخصص. هم ومن خلال هذه المبادرة يحرصون على توضيح الصورة لهم وتوجيههم وإطلاعهم على الفروقات بين التخصصين وإعلامهم بالتحديات التي ستواجههم خلال سنوات الدراسة الست، وذلك بمساعدة مرشدين أطباء ما يزالون على مقاعد الدراسة أو خريجين احتكوا بسوق العمل وأصبح لديهم فكرة عن واقع الطب في المستشفيات.

ويلفت شبانة إلى أن المبادرة تشمل ست جامعات: الجامعة الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، والهاشمية، ومؤتة، والبلقاء واليرموك، وفي كل جامعة هناك لجنة لتمثيل الطلبة، كما يتم تعيين مسؤول لكل لجنة حتى يكون العمل منظما فيما بينهم ولديهم القدرة والإمكانات الكافية لتقديم المشورة والدعم والنصيحة لمن يحتاجها.

يقول: “غايتنا جميعا في المبادرة تهيئة الطلبة الراغبين في دراسة الطب وإفادتهم بشتى المعلومات والتفاصيل حتى يكونوا مستعدين لخوض التجربة براحة وثقة بعيدا عن الندم والتخبط والحيرة”.

إضافة إلى أنهم في المبادرة يحرصون، كمرشدين، على تقديم صورة واقعية عن الطب من حيث الدراسة وسوق العمل، محاولين بذلك الأخذ بأيدي الطلبة وتمكينهم من رؤية الأمور وفق نصابها الصحيح. منوها إلى أن المبادرة كانت تقتصر في السابق على الطب البشري فقط، أما هذا العام فقد تم إضافة طب الأسنان، وذلك لأنهم لاحظوا في السنوات الماضية حيرة الطلبة بين التخصصين والاعتقاد عند البعض بأنهما تخصص واحد، فكان من الضروري توضيح الفرق وتقديم شرح مفصل عن كل واحد منهما.

وعلى مدار السنوات الماضية، عملت المبادرة على تسهيل الطريق أمام الطلبة المتفوقين والمقبلين على دراسة الطب. نجاح هذه المبادرة واستمرارها للسنة السابعة كان بفضل الله أولا ومن ثم بفضل كادر متعاون ومسؤول يمتاز أعضاؤه بالجدية والالتزام والمصلحة العامة وحب الخير، ويبلغ عدد الأعضاء اليوم 400 مرشد ومرشدة من مختلف الجامعات. وتركز المبادرة على توفير المعلومات كافة المتعلقة بالجامعات من حيث الخطط الدراسية والكوادر التعليمية، والتكاليف، والمواصلات، والسكنات وغيرها، مما يحتاجه الطالب لتحديد الجامعة الأنسب له، كما تهتم بتزويد الطلبة بالمعدلات السنوية السابقة التي تم قبولها في تخصص الطب وطب الأسنان في جميع الجامعات وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالمكارم والمنح الدراسية ومساعدة الطلاب على تقديم طلب القبول الموحد لبرنامجي التنافس والموازي.

ولا تتوقف أعمال هذه المبادرة عند هذا الحد، بل تتعدى إلى كونها البوابة التي تفتح للطلبة المقبولين في كليات الطب وطب الأسنان المجال للانضمام والتعرف إلى باقي زملائهم المقبولين معهم، لتبدأ مسيرتهم بكل يسر.