طبيب مارادونا زور توقيعه للحصول على سجله الطبي

بوينوس آيرس – استخدم جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، طبيب الراحل دييجو أرماندو مارادونا، توقيعا مزورًا لنجم كرة القدم الأرجنتيني، في أول سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل حوالي ثلاثة أشهر من وفاته، لطلب سجله الطبي من عيادة أوليفوس التي كان قد تلقى بها العلاج، حسبما أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات.

وأضافت المصادر أن “استنتاج خبراء الخطوط قاطعا ويقول إن التوقيعات لم تكن بيد مارادونا، بل تم تزويرها”.

وبعد وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني في 25 نوفمبر/تشرين ثان الماضي عن عمر 60 عاما بسبب سكتة قلبية، بدأ القضاء تحقيقا لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من الإهمال في علاجه الطبي بشكل قد يكون أدى إلى ما يمكن اعتباره جريمة القتل الخطأ.

وعلى الرغم من أن القضية لم تخلص حتى الآن إلى توجيه اتهامات رسمية أو إجراء اعتقالات، فقد تم إجراء العديد من عمليات التفتيش والضبط، خاصة في ممتلكات لوك، الذي كان يعالج مارادونا وطبيبته النفسية أوجستينا كوزاكوف.– (إفي)