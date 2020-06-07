طبيب ماركا الجنوبية يتحدث لـ”الغد” عن إصابته بكورونا

محمد الكيالي

عمان – قال طبيب الأسنان الذي أعلنت وزارة الصحة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم، إنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أية أعراض خطيرة.

ولفت الدكتور (م. س) في حديثه لـ”الغد”، إلى أنه شعر منذ نحو 13 يوما بإرهاق عام في جسده إضافة لألم بسيط في منطقة الصدر، وأنه تناول بعض المضادات الحيوية وسرعان ما تحسنت حالته.

وبين طبيب الأسنان البالغ من العمر (33 عاما)، انه لم يختلط بأي مريض منذ نحو 3 أشهر نظرا إلى الإغلاق الذي تم فرضه على المركز الطبي الذي يعمله به في منطقة ماركا الجنوبية شرق العاصمة عمان بسبب قانون الدفاع، وأنه من الأشخاص الذين واظبوا على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة منذ بدء تفشي الوباء.

واوضح ان زوجته وأبناءه هم فقط الذين تواصل معهم من بداية إحساسه بأعراض الإرهاق، وان عائلته في الحجر المنزلي حاليا بانتظار إجراء فحص الكورونا لهم بعد إجراء الفحوصات العادية.

واوضح أنه توجه صباح اليوم الأحد إلى مستشفى البشير لإجراء الفحص بإرادته وبعد إصرار البعض من زملائه الأطباء على ضرورة القيام بالفحص، مبينا انه “مصدوم” من النتيجة الإيجابية.

وأكد (م. س) أنه لا يشعر حاليا بأي إرهاق أو تعب، داعيا الأردنيين لتوخي الحذر والالتزام باجراءات الوقاية العامة وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات.