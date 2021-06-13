طبيب منتخب الدنمارك: لقد أعدنا كريستيان اريكسن الى الحياة

كوبنهاغن – تحدث طبيب منتخب الدنمارك مارتن بويسن عن تدخل فريقه لانقاذ حياة صانع العاب المنتخب الوطني كريستيان اريكسن الذي اغمي عليه وسقط ارضا خلال مباراة فريقه ضد فنلندا في كأس أوروبا لكرة القدم السبت في كوبنهاغن.

وقال بويسن في مؤتمر صحافي بعد المباراة “تم الطلب منا النزول الى ارضية الملعب عندما انهار كريستيان، لم أره شخصيا يسقط، لكن ما كان واضحا بأنه فقد لاوعي”.

واضاف “عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيا على جنبه، كان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكن فجأة تغيرت الأمور كما شاهد الجميع وقمنا بتدليك قلبه وانعاشه”.

وتابع “وصل الفريق الطبي التابع للبطولة بسرعة وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به. لقد نجحنا في اعادة كريستيان الى الحياة”.

وسرعان ما تم نقل كريستيان الى اقرب مستشفى في العاصمة الدنماركية حيث اجريت له الاسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات قبل ان يتم الاطمئنان الى حالته الصحية عندما اصدر الاتحاد الاوربي بيانا اكد فيه بان الحالة الصحية لكريستيان مستقرة، فيما كشف اتحاد بلاده انه “مستيقظ” بعد وصوله إلى المستشفى.

وسقط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

ويعد نحو عشر دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم اخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.

وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف الساعة قبل ان تستكمل وتنتهي بفوز مفاجىء لفنلندا 1-صفر والاخيرة كانت تخوض اول بطولة كبيرة لها في تاريخها. (أ ف ب)