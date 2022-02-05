طبيب يفند توقعات خبراء بإصابة جميع الأردنيين بأوميكرون

قال مدير المكتب الطبي الدولي لمستشفى لاهي الأميركي الدكتور وائل الحسامي، إنه يمتلك وجهة نظر مختلفة حول نسب حالات الإصابة بمتحور أوميكرون المتوقعة في الأردن خلال الموجة الوبائية الحالية.

وكتب الحسامي في منشور عبر صفحته على منصة “فيسبوك”، “بدي أختلف مع تصريحات بعض الزملاء الأفاضل:

التصريح:

يتوقع إصابة جميع الأردنيين بمتحور أوميكرون”.

وأضاف، “لا أظن ذلك وبناء على كثير من الدراسات والتوقعات العلمية والموجات السابقة لا أتوقع إصابة أكثر من 30- 40 % بتمحور أوميكرون وهذا بحد ذاته رقم كبير جدا”.

وتساءل الحسامي: “ما معنى الالتزام بالكمامات والتباعد وأخذ الحذر إذا كان من المتوقع إصابة 100% من الناس”؟.

وبين أن هذه تصريحات تدفع باتجاه اليأس والعودة غير التدريجية إلى ما قبل كورونا، ما يسبب حتما زيادة بالإصابات والوفيات.

وختم الحسامي منشوره بقوله: “متمنيا تحري الدقة بالتصريحات وأبعادها”.

يُذكر أن رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البدور، لم يستبعد يستبعد أن يصاب جميع الأردنيين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البدور لـ”الغد”، أن 70% من الحاصلين على جرعتي المطعوم سيصابون مرة أخرى بكورونا، في حين أن 90% من الحاصلين على الجرعة المعززة الثالثة محميّون من الإصابة (400 ألف شخص في الأردن حصلوا على الجرعة الثالثة، وهم يشكلون أقل من 1% من المتواجدين في الأردن).

وبين أن 65% من المصابين لا يشكون من أعراض، والتي تكون في غالبيتها خفيفة؛ ونظرا لذلك لا يتوجه الجميع لإجراء فحص الـPCR للكشف عن الإصابة.