طراز جديد من “Bentley Corniche” بفضل عملية إعادة التصنيع الشاملة

دبي- أعادت “Bentley” إنتاج واحدة من أكثر سياراتها العريقة تميزاً والتي تركت بصمةً لا يمكن نسيانها بين السيارات التي أطلقتها الشركة عبر تاريخها الطويل. فقد أُعيد تصنيع سيارة 1939 Corniche من جديد لأول مرة، وجاء إعادة إنتاج هذا الطراز المميز ليسلط الضوء على الإمكانيات الفريدة التي تجمع بين فخامة التصميم والتكنولوجيا المبتكرة والخبرة الواسعة التي يتمتع بها قسم Mulliner، بالإضافة إلى المزج ما بين الطرازين الأسطوريين Embiricos 4¼ Litre وR Type Continental. يعود الفضل في وجود هذه السيارة الوحيدة من نوعها في يومنا هذا إلى مهارات قسم Mulliner وخبراته. وقد صُمّمت Corniche لتكون نسخة عالية الأداء من السيارة الصالون MkV آنذاك، والتي كانت تمثل طفرة تقنية، وكان من المقرر إطلاقها في تشرين الأول (أكتوبر) 1939.

كان تصميم “Corniche” بمثابة قفزة جريئة انتقلت بها “Bentley” من تصميماتها التقليدية التي كانت سائدة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي لتقدم نموذجاً “انسيابياً” يساعد على زيادة سرعة السيارة وتحسين أدائها، وقد ألهم هذا التصميم الجديد الطرازات التي أُنتجت بعد الحرب، ابتداء من R Type Continental وحتى الطراز الحالي من Continental GT.

فُقدَت سيارة Corniche الأصلية في فرنسا العام 1939 مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتعرضت وقتها لأضرار بالغة في حادث مروري أثناء خضوعها لاختبارات الطرق في فرنسا في آب (أغسطس) 1939. وكانت في حاجة إلى الصيانة، فأُعيد هيكل السيارة إلى مصنع Bentley في ديربي، ولكنه دُمِّر في وقت لاحق إثر غارة جوية استهدفت ديبي العام 1939، ولم يرَها أحد بعد ذلك مرة أخرى… حتى هذه اللحظة.

وتعليقا على المشروع، قال هولمارك: “كان لسيارة Corniche طراز 1939 تأثير واضح على اللغة التصميمة لدى Bentley ويتجلى ذلك في الطرازات التي تم إطلاقها فيما بعد مثل سيارة R Type Continental الأسطورية بطرازيها القديم والجديد. إنها بالفعل من أهم السيارات في تاريخ Bentley، وقد أثبتت أن العلامة الإنجليزية العظيمة دائما ما كانت تتصدر المشهد، حتى في ذلك الوقت، فيما يتعلق بابتكار أجمل التصميمات واعتماد أحدث التقنيات”. وأضاف هولمارك، قائلاً: “تلك الخطوة التي أخذها قسم Mulliner ونجح بها في إعادة تصميم سيارة Corniche تدل على براعتنا في استعادة فخامة التصميمات العريقة مع إضافة لمسات جمالية خاصة لإنتاج سيارات Bentley جديدة كليا وفريدة من نوعها”.