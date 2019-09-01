طرح المرحلة الثانية من الحي النموذجي في جبل الحسين الشهر المقبل

عمان- الغد- تطرح أمانة عمان وفق ما هو مرجح عطاء المرحلة الثانية من مشروع الحي النموذجي في جبل الحسين الشهر المقبل ويغطي شارع خالد بن الوليد كاملا ، كما تمتد من تقاطع فراس وصولا إلى ” مركز أمن الحسين ” ومن جزيرة سكينة حتى دوار الداخلية وبما يلبي خصوصية وتراث المكان.

وفي سياق متصل تستكمل أمانة عمان الشهر الجاري كامل أعمال المرحلة الاولى لمشروع الحي النموذجي في جبل الحسين للمنطقة الممتدة من جزيرة سكينة ولغاية تقاطع الشهيد فراس العجلوني.

وبينت مديرة دائرة الاشراف والمشاريع المهندسة سوسن حداد أن نسبة الانجاز في المرحلة الاولى بلغت 97% وشملت تأهيل جزيرة سكينة الوسطية بتصغيرها من 12 متر الى 10 أمتار وإعادة الشارع لوضعه السابق بثلاث مسارب مرورية.

واعادة تأهيل الارصفة في ( تقاطع فراس ) مع تنظيم مسارب السير باتجاه ميدان جمال عبد الناصر ( الداخلية ) وبالاتجاهين بحيث تكون متساوية ومنظمة ، وتنفيذ خلطة اسفلتية لشارع خالد بن الوليد بمساحة 21 الف متر مربع.

وتهيئة الأرصفة بمنحدرات وبميول مناسبة حسب كودات البناء الخاص بالمعوقين ، وإزالة كافة العوائق التي تعترض حركة المشاة على الأرصفة.

وتم إختيار الموقع لتنفيذ الحي النموذجي لوجود أبنية عامة خدمية من تجاري مركزي وتجاري بسيط وعيادات طبية وبنوك ومساجد وجمعيات ومدارس وحركة مشاه كثيفة من المواطنين وموقع يمكن استغلاله كحديقة. كما تشمل اعمال المرحلة الاولى وضع مؤشرات أرضية ملموسة لاستخدام ذوي الاعاقات البصرية وهو ما يعرف عالما بـ بلاط التكتايل” الذي يعد لغة عالمية مصبوبة على الأرض على شكل بلاط يتلمسه الكفيف بعصاه ليتمكن من تحديد الإتجاهات المطلوبة والمسارات.

وتهيئة مداخل الأبنية العامة والمحلات التجارية لتكون مهيأة لإستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة ممن يستخدمون الكراسي المتحركة وتأمين مناطق استراحة ، وتهيئة الأرصفة بمنحدرات وبميول مناسبة حسب كودات البناء الخاص بالمعوقين وإزالة العوائق التي تعترض حركة المشاة على الأرصفة .