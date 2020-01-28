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طرح تذاكر الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد الكترونياً

منذ 19 دقيقة

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عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى، من بطولة درع الاتحاد، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء.

وحدد الاتحاد 3 مباريات للبيع الألكتروني وهي (الأهلي والفيصلي، الرمثا والسلط، سحاب والوحدات)، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وبامكان الجماهير شراء التذاكر عبر نقاط البيع الرئيسية المتواجدة في الملاعب يوم المباراة، كما تتواصل عملية البيع بشكل طبيعي لبقية مباريات الجولة في الاكشاك المخصصة.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة شراء التذاكر مباشرة من الموقع، دون الحصول عليها عبر وسيط، لضمان صلاحيتها ودخول حاملها إلى المدرجات، حيث تحمل كل تذكرة رمز إلكتروني “باركود” يستعمل لمرة واحدة فقط.

وحُددت أسعار التذاكر بـ(3) دنانير للدرجة الاولى ودينارين للدرجة الثانية في كافة المباريات، باستثناء مباراة الوحدات وسحاب، وبناء على مراسلات الناديين، تم تحديد أسعار الدرجتين بـ(3) دنانير.

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