طرح تذاكر الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد الكترونياً

عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم في طرح تذاكر مباريات الجولة الثالثة، من دور المجموعات لبطولة درع الاتحاد والتي تنطلق عصر غد الأربعاء.

وحدد الاتحاد ثلاث مباريات للبيع الألكتروني وهي (شباب االعقبة والفيصلي، الرمثا وسحاب، السلط والوحدات)، عبر الرابط التالي : اضغط هنا

وبامكان الجماهير شراء التذاكر عبر نقاط البيع الرئيسية المتواجدة في الملاعب يوم المباراة، فيما تتواصل عملية البيع بشكل طبيعي لبقية مباريات الجولة في الاكشاك المخصصة.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة شراء التذاكر مباشرة من الموقع، دون الحصول عليها عبر وسيط، لضمان صلاحيتها ودخول حاملها إلى المدرجات، حيث تحمل كل تذكرة رمز إلكتروني “باركود” يستعمل لمرة واحدة فقط.

وحُددت أسعار التذاكر بـ(3) دنانير للدرجة الاولى ودينارين للدرجة الثانية في كافة المباريات.