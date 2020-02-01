طرح تذاكر الجولة الثانية من بطولة درع الاتحاد الكترونياً

عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم في طرح تذاكر مباريات الجولة الثانية، من بطولة درع الاتحاد، والتي تنطلق عصر اليوم السبت.

وحدد الاتحاد مباراتين للبيع الألكتروني وهي (الفيصلي والصريح، الوحدات والرمثا)، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

كما بامكان الجماهير شراء التذاكر عبر نقاط البيع الرئيسية المتواجدة في الملاعب يوم المباراة، كما تتواصل عملية البيع بشكل طبيعي لبقية مباريات الجولة في الاكشاك المخصصة.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة شراء التذاكر مباشرة من الموقع، دون الحصول عليها عبر وسيط ، لضمان صلاحيتها ودخول حاملها إلى المدرجات، حيث تحمل كل تذكرة رمز إلكتروني “باركود” يستعمل لمرة واحدة فقط.

وحُددت أسعار التذاكر بـ(3) دنانير للدرجة الاولى ودينارين للدرجة الثانية في كافة المباريات.