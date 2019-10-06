طرح تذاكر مباراة النشامى والكويت

عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم في طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي، والتي تقام عند السابعة مساء الخميس على استاد عمان الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحدد الاتحاد 8 نقاط لبيع التذاكر، في عمان واربد، من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، ابتداءً من اليوم الاحد 6 تشرين الاول، وحتى مساء الخميس القادم موعد اللقاء، الى جانب الشراء الالكتروني للتذاكر عبر الرابط: www.jfa.jo

وتباع التذاكر في مطعم ماكدونالدز فرع شارع عبدالله غوشة، وشارع الجامعة الاردنية، ودوار عبدون، والمقابلين الى جانب اشارة المدينة في اربد.. كما تباع ايضاً في منطقة الاكشاك باستاد عمان الدولي وستاد الملك عبدالله الثاني، بنفس التوقيت من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً.

كما حدد الاتحاد مقر الملحق الثقافي الكويتي في عبدون ايضاً لبيع التذاكر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

في المقابل، نفدت تذاكر الدرجة الثانية المخصصة لجماهير المنتخب الوطني وعددها (4000)، بعد طرحها مباشرة، مع شرائها بالكامل من رعاة الاتحاد، بهدف توزيعها مجاناً على الجماهير الراغبة بالحضور، عند بوابات الدخول يوم المباراة.

وتأتي هذه الخطوة، في اطار حملة (#معك_يالنشمي) والتي اطلقها اتحاد كرة القدم مؤخراً، لتعزيز مؤازرة ودعم المنتخب الوطني خلال مشواره بتصفيات كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

يذكر ان اسعار تذاكر الدرجة الاولى البالغة (8600) مقعد، حددت بـ4 دنانير للتذكرة، حيث تفتح البوابات امام الجماهير لحضور اللقاء الساعة الرابعة عصراً.