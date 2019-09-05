طرح تذاكر مباراة “النشامى” وبارجواي ودياً

عمان-الغد- بدأ اتحاد كرة القدم طرح تذاكر المباراة الدولية الودية والتي تجمع منتخب النشامى والبارجواي والمقررة عند السابعة مساء الثلاثاء 10 ايلول على ستاد عمان الدولي.

ويعتبر لقاء منتخب النشامى مع البارجواي هو الاول تاريخياً، والخامس امام فرق اميركا الجنوبية، حيث تغلب على الاكوادور 3-0، قبل ان يخسر امام كولمبيا 0-3، ويواجه الاوروغواي مرتين حيث خسر 0-5، وتعادل 0-0.

وكان منتخب النشامى استهل مشواره في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 بفوزه على الصين تايبيه 2-1 في المباراة التي اقيمت الخميس 5 ايلول على ستاد تايبيه المحلي.

وتباع تذاكر المباراة في المواقع التالية:

خلال ساعات العمل من الثانية عشرة ظهراً حتى منتصف الليل في سوبر ماركت لومي ماركت في محطات المناصير التالية:

محطة شارع الجامعة “شارع الملك رانيا العبدالله”.

محطة طبربور “شارع الشهيد”.

محطة الشميساني “شارع الشريف ناصر بن جميل”.

محطة شارع مكة “شارع مكة”.

و في المواقع التالية:

ستاد الملك عبدالله الثاني بوابة 4 و ستاد عمان الدولي في نقاط البيع المعتادة من الساعة 5 مساءً و حتى 10 مساءً.

علماً انه تم تحديد اسعار التذاكر كما يلي:

الدرجة الخاصة: 15 دينار.

الدرجة الاولى: 5 دنانير.

الدرجة الثانية: 3 دنانير.