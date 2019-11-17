طرح تذاكر مباراة النشامى وتايبيه الصينية بتصفيات المونديال

عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم في طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني وتايبيه الصينية، والتي تقام عند السادسة مساء الثلاثاء على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحدد الاتحاد اربع نقاط لبيع التذاكر في عمان، يومي الاحد والاثنين المقلبلين، الى جانب الشراء الالكتروني للتذاكر عبر الرابط:

http://www.jfa.jo

وتباع التذاكر في مطعم ماكدونالدز فرع شارع عبدالله غوشة، وشارع الجامعة الاردنية، ودوار عبدون من الخامسة مساءً حتى العاشرة ليلاً، كما تباع ايضاً في منطقة الاكشاك في ستاد الملك عبدالله الثاني، من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة ليلاً.

وحُددت أسعار التذاكر بدينارين للدرجة الاولى، ودينار للدرجة الثانية، مقابل (15) دينار لدرجة كبار الزوار (VIP) والتي تتضمن دخول قاعات الضيافة، واستعمال مواقف السيارات داخل مدينة الملك عبدالله الثاني..

و(15) دينار قيمة تذكرة جماهير الفريق الضيف تايبيه. على ان يتم البيع يوم المباراة باكشاك ملعب المباراة فقط ابتداء من الساعة 12 ظهراً.