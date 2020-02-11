طرح تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي من درع الاتحاد

عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم في طرح تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة درع الاتحاد، بين الصريح والرمثا، إلى جانب الوحدات وشباب الأردن، والتي تقام السبت المقبل.

وبإمكان الجماهير شراء تذاكر مباراة شباب الأردن والوحدات، عبر الرابط التالي: اضغط هنا أو عبر نقاط البيع الرئيسية المتواجدة في ملعب الملك عبدالله الثاني في القويسمة، ابتداء من غد الأربعاء وحتى يوم المباراة من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء.

فيما يتم بيع تذاكر مباراة الصريح والرمثا عبر الرابط التالي: اضغط هنا، أو نقاط البيع المتواجدة في ستاد الحسن (البوابة المقابلة لارابيلا مول)، ابتداءً من يوم غدٍ وحتى موعد اللقاء، ومن الساعة الثالثة حتى السابعة مساء.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة شراء التذاكر مباشرة من الموقع، دون الحصول عليها عبر وسيط، لضمان صلاحيتها ودخول حاملها إلى المدرجات، حيث تحمل كل تذكرة رمز إلكتروني “باركود” يستعمل لمرة واحدة فقط.

وحُددت أسعار التذاكر بـ(3) دنانير للدرجة الاولى ودينارين للدرجة الثانية و10 دنانير للدرجة الخاصة لكلا المباراتين