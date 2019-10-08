طرح عطاءات حكومية في عمان وجرش

عمان– أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن طرح مجموعة من العطاءات الإشرافية المتمثلة بإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لإنشاء مراكز شبابية وملاعب خماسية في عمان.

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان العطاءات الثلاثة تمثلت بإنشاء مركز شبابي وملعب خماسي في منطقة وادي السير ومركز شبابي وملعب خماسي في منطقة بدر ومركز شبابي وملعب خماسي في منطقة شفا بدران بمحافظة العاصمة، ويجري سحب نسخ العطاءات اعتبارا من اليوم ولغاية 27 تشرين الأول الحالي.

كما أعلنت الدائرة عن طرح عطاءين لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لمبنى قصر جرش ومبنى نموذجي لقصر العدل في جرش، وسيتم سحب نسخ العطاءات اعتبارا من غد ولغاية 29 تشرين الأول الحالي.

ودعت الدائرة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المؤهلة لديها والمقاولين الراغبة بالمشاركة في هذه العطاءات الى زيارة موقع الدائرة الإلكتروني www.gtd.gov.jo، لمزيد من المعلومات.

(بترا)