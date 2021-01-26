طرح عطاء المرحلة الثانية من مشروع مستشفى آيلة في العقبة

العقبة- طرحت ادارة مستشفى آيلة التخصصي في العقبة (تحت الانشاء) مؤخرا، عطاء المرحلة الثانية للمشروع، وتشمل الاعمال الكهربائية والميكانيكية (الكهروميكانيكية).

وقال رئيس مجلس ادارة المستشفى مشير ملحم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان طرح العطاء في هذا التوقيت جاء للتسريع في انجاز المستشفى الذي سيكون علامة طبية فارقة في العقبة، سواء على صعيد التجهيزات او الكفاءة العلاجية والطبية.

ولفت ملحم الى ان اعمال تنفيذ المشروع تسير وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه، ليكون المستشفى جاهزا للتشغيل في النصف الثاني من العام المقبل 2022.

واضاف ان المقاول المنفذ للمشروع انجز حتى 25 بالمئة من عملية البناء التي بدأت قبل شهرين. واوضح ملحم ان ادارة المستشفى وضعت نصب عينيها ان يمتلك المستشفى مقومات استقطاب السياحة العلاجية من خلال توفير كفاءات طبية واجنحة طبية فندقية بخدماتها المميزة، مشيرا الى ان المشروع يوفر 240 فرصة عمل لابناء المحافظة.

وتبلغ مساحة بناء المشروع في المرحلة الاولى 10 الاف متر مربع، تشتمل على 70 سريرا لجميع التخصصات من ضمنها مبنى العيادات الخارجية و120 موقفا للسيارات.

اما المرحلة الثانية من البناء فتبلغ مساحتها 6 الاف متر، ليصبح اجمالي مساحة المستشفى 16 الف متر، وعدد الاسرة 120، وتشتمل على غرفة عمليات قلب مفتوح وقسطرة وعناية مركزة لعمليات القلب بسعة 6 اسرة.

وقال ملحم بان ادارة المستشفى حرصت على استحداث اقسام غير موجودة في العقبة مثل: مركز الجراحة التجميلية وعلاج السمنة والبشرة وزراعة الشعر ، ومركز تخصصي لعلاج العيون وتصحيح البصر، ووحدة تنظير للجهاز الهضمي وتفتيت الحصى وغسيل الكلى، وقسم لعلاج مرضى السرطان.

بترا