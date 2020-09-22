طرح عطاء لشراء 120 ألف طن قمح

عمان-الغد – طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء 120 الف طن من مادة القمح ضمن سياستها في الحفاظ على مخزون استراتيجي من القمح.

واشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء المقبل .

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى الحصول على نسخة من العطاء مقابل 600 دينار غير مستردة.

وتعتمد الوزارة في عمليات الشراء على طرح عطاءات دورية لضمان مخزون يكفي اكبر مدة ممكنة.

يذكر ان معدل استهلاك المملكة السنوي من مادة القمح يبلغ نحو 780 الف طن بمعدل شهري من 60 إلى 65 الف طن.