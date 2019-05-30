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طرح 14400 تذكرة لنهائي كأس الأردن بين الفيصلي والرمثا

منذ 20 دقيقة
مهاجم الفيصلي هشام السيفي يرتقي للكرة فوق مدافع الرمثا في لقاء سابق - (تصوير: أمجد الطويل)

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عمان- أعلن اتحاد كرة القدم عن طرح 14400 تذكرة لمبارة نهائي كأس الاردن المناصير التي تجمع فريقي الفيصلي والرمثا عند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد عمان.
وأعلن الاتحاد عن انجاز الترتيبات التنظيمية للمباراة النهائية خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاربعاء في مقر الاتحاد وضم ممثلين عن الناديين واتحاد الكرة.
وشهد الاجتماع تعيين طلال السويلميين مراقباً للمباراة، محمد منكو منسقاً عاماً، وأحمد الزاغة منسقاً إعلامياً.
وتم اعتماد نصف سعة المدرجات لجمهور الفيصلي، ونصفها الآخر لجمهور الرمثا، بواقع 7200 تذكرة لكل جمهور.
وتباع التذاكر اليوم الخميس و غدا الجمعة فقط ، قبل الإفطار من 4 عصراً حتى 7 مساءً، وبعد الإفطار من 9 مساءً لغاية 12 صباحاً.
وحُددت أسعار التذاكر ب 15 دينارا للدرجة الخاصة و5 دنانير للدرجة الاولى و3 دنانير للدرجة الثانية.
وسيكون دخول المنصة الرئيسية لأعضاء مجلس إدارة الناديين وضيوفهم ببطاقات خاصة لهذه المباراة، ولن يسمح باصطحاب الأطفال.
وتقرر تخصيص المدخل رقم 1 لحملة البطاقتين الذهبية والفضية، وكوادر الاتحاد والإعلام بمركباتهم، والمدخل 3 لجمهور نادي الفيصلي، والمدخل 6، 9 لجمهور نادي الرمثا.
(بترا)

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