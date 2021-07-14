طرح 3 عطاءات بخصوص مياه الشرب وفتح الطرق في الزرقاء

الزرقاء- طرح مجلس محافظة الزرقاء “اللامركزية”، ثلاثة عطاءات تتعلق بالمياه وتصريف مياه الأمطار وفتح وتعبيد طرق.

وقال رئيس المجلس الدكتور أحمد عليمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء، انه تم طرح عطاء ايصال خطوط مياه الشرب الى تجمع سكان منطقة الوقف (القنية) في قضاء بيرين.

واضاف انه تم كذلك طرح عطاء تأهيل وتوسعة طريق بيرين – الخلة، اضافة الى عطاء فتح وتعبيد طرق زراعية في قضاء الأزرق.

واشار الى ان هناك عطاءات أخرى قيد البحث والدراسة منها، تأهيل طريق جريب ا- الدربيات في لواء الرصيفة وطريق مثلث جريبا – ياجوز وعطاء لتصريف مياه الأمطار في منطقة جريبا.

بترا