طرد لاعبي جودو جورجيين من الأولمبياد بسبب انتهاك لوائح مكافحة كورونا

طوكيو – أعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020 اليوم السبت عن طرد لاعبي جودو جورجيين حائزين على ميداليتين فضيتين بسبب انتهاك اللوائح التي تمنع اللاعبين من مغادرة القرية الأوليمبية، حيث يقيمون، للسياحة أو للقيام بأنشطة ترفيهية.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة، ماسانوري تاكايا، خلال مؤتمر صحفي اليوم إنه تقرر سحب الاعتماد اللازم لدخول كلا اللاعبين إلى القرية الأولمبية والمشاركة في المنافسات بعد التحقق من انتهاكهما لقواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء على لسان المتحدث الرسمي، الذي لم يذكر المزيد من التفاصيل المتعلقة بالرياضيين المتورطين في الحادث: “لا يمكن لأحد مغادرة القرية للسياحة”.

واللاعبان هما لاشا شافداتواشيفلي وفازها مارجفيلاشفيلي، الحائزان منذ أيام على الميداليتين الفضيتين في الجودو فئتي 73 و66 كجم.

وخرج كلا اللاعبين من القرية الأوليمبية مساء الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن أنهيا منافساتهما الاثنين.

وانتقل كلا اللاعبين إلى مناطق أخرى بالعاصمة اليابانية طوكيو وزارا العديد من معالمها السياحية، كبرج طوكيو، حسبما أشارت وسائل إعلام محلية.

ونشرت وسائل إعلام يابانية صورًا للاعبين وهما خارج القرية الأوليمبية ويرتديان قمصانًا تحمل اسم جورجيا.

ويُعد قرار طرد كلا اللاعبين من القرية الأوليمبية العقوبة الأولى من نوعها التي تطبقها اللجنة المنظمة على رياضيين بسبب انتهاك اللائحة المعروفة بـ “كتيب الإرشادات” الخاص بطوكيو 2020.

وحسبما ورد في اللوائح، لا يمكن للاعبين مغادرة القرية الأوليمبية أو أي من أماكن الإقامة الأخرى إلا لحضور التدريبات أو المنافسات، ويحظر عليهم المغادرة لغرض السياحة أو التنزه أو القيام بأي أنشطة ترفيهية أخرى. (إفي)