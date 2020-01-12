طرفا الصراع في ليبيا يعلنان وقف إطلاق النار

طرابلس- أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الأحد موافقتها على دعوة موسكو وأنقرة وقف إطلاق النار، بعد ساعات على صدور إعلان مماثل عن القوات الموالية لخصمها المشير خليفة حفتر.

وأفادت في بيان أنه استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج “وقف إطلاق النار الذي بدأ من الساعة 00,00” الأحد، مشددة مع ذلك على حقها “المشروع في الدفاع عن النفس بالرّد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر”.

وأتى هذا الإعلان بعد ساعات على إعلان من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي بشرق ليبيا، في وقت متأخر السبت، وقف إطلاق النار اعتبارا من 12 كانون الثاني/يناير.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيس بوك “تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 الموافق 12 يناير”.

وتضمن البيان “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 24.01 الموافق 2020/01/12”.

وأضاف بيان اللواء أحمد المسماري “على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت وسوف يكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة”.-(ا ف ب)