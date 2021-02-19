طرفا المشهد النهائي لـ”يد الناشئين” يتحددان اليوم

بلال الغلاييني

عمان- تقام اليوم مباراتا الدور قبل النهائي لبطولة الناشئين مواليد 2004-2005 بكرة اليد؛ حيث يلتقي عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد فريقا كفرسوم ووادي السير، فيما يلتقي بالتوقيت ذاته في صالة الأميرة سمية بعمان فريقا أم جوزة والعربي، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم السبت المقبل وعند الساعة الخامسة مساء، حيث سيتم تحديد الملعب حسب هوية الفريقين المتأهلين للمشهد النهائي حسب ما تنص عليه تعليمات البطولة.

وكانت لقاءات الدور ربع النهائي شهدت فوز فريق كفرسوم على فريق يرموك البقعة بنتيجة 30-23، وفوز فريق أم جوزة على كفرنجة بالتغيب، وفوز فريق وادي السير على الراية بنتيجة 40-29، وفوز فريق العربي على فريق القوقازي بنتيجة 39-17.

وشهدت البطولة مشاركة 14 فريقا، وزعت على أربع مجموعات، حيث خرجت فرق ساكب والكتة والزرقاء والقدس من لقاءات الدور التمهيدي.

وينتظر أن تشهد مباراتا الدور قبل النهائي ندية وإثارة نظرا لأهميتهما وتطلعات الفرق الأربعة لبلوغ المشهد النهائي، إضافة إلى أن هذه الفرق تتميز عن غيرها من الفرق الأخرى من الناحية الفنية ووجود العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بمستوى جديد يؤهلهم لتوصيل فرقهم إلى المباراة النهائية، علاوة على قدرات المدربين وما يحملونه من خبرات مميزة في قيادة فرقهم؛ حيث يتواجد مع فريق العربي المدرب بهاء فتح الله، ومع فريق أم جوزة المدرب صدام أبورمان، ومع فريق وادي السير المدرب إياد العقيلي، ومع فريق كفرسوم المدرب غالب عبيدات.

ومن ناحية أخرى، تقام يوم الثلاثاء المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وعند الساعة الرابعة مساء المباراة النهائية لبطولة الناشئات، والتي تجمع بين فريقي الفجر وعمان برعاية مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، في الوقت ذاته تحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تجمع بين فريقي كفرسوم والعربي.

وكان فريق الفجر تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المثير الذي سجله على حساب فريق كفرسوم بنتيجة 20-19، فيما تغلب فريق عمان على العربي بنتيجة 20-7.