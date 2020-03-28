أخبار محليةالغد الاردني

طرق التبرع لحساب الخير من داخل الأردن وخارجة

منذ 16 دقيقة

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عمان – أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة عن اطلاق حساب الخير لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحت رقم (1/3100/220) امانات لدى البنك المركزي الأردني /عمان .
وأوضح انه في ضوء خطة الحماية الاجتماعية للاستجابة والتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الفئات الضعيفة والفقيرة والمحتاجة، يعمل فريق الحماية الاجتماعية المشكل من قبل رئيس الوزراء على تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية للاسر الأكثر حاجة والتي فقدت مصدر دخلها اليومي وغير المنتظم بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس .
وشدد العضايلة يتم اليوم اطلاق حساب موحد “حساب الخير” تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لدى البنك المركزي لتلقي التبرعات النقدية من الافراد والجمعيات والمؤسسات والشركات الكترونيا، من خلال الحوالات البنكية من الداخل والخارج، أو من خلال أي فواتيركم ، وأي من القنوات الالكترونية الأخرى المتاحة .
وسيستخدم هذا الحساب لاستهداف الاسر المحتاجة والتي فقدت مصدر دخلها بالاستناد إلى بيانات ومعلومات السجل الوطني الموحد وآلية الاستهداف المستخدمة لدى صندوق المعونة الوطنية بما في ذلك قواعد بيانات المتقدمين لدعم الخبز، وبالتنسيق مع بيانات الضمان الاجتماعي.
وتابع : نتمنى من كافة الراغبين بالتبرع التوجه الى هذا الحساب لمساعدة الفريق في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المنتفعين.

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