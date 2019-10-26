طرق التعرّف على هوية مفتش الرقابة الصحية والمهنية

عمان- الغد– نشرت أمانة عمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صباح اليوم السبت، “انفوغرافيك” يظهر طرقا لكيفية التعرّف على هوية مفتش الرقابة الصحية والمهنية.

وأوضحت الأمانة عبر الرسم التوضيحي، الطريقة المناسبة للتعرف على هوية المفتش من خلال وجود شعار أمانة عمان باللون الألبيض والكحلي على سترة المفتش، بالإضافة إلى كاميرا معلقة على صدر المفتش والتاكد من تشغيلها من خلال وميض باللون الاحمر.

وبيّنت الصور أن على المواطن التعرف على على المفتش من خلال “التاب” جهاز لوحي يحمله المفتش، اضافة الى بطاقة تعريفية يلبسها.